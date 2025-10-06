Açık 22.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 06.10.2025 16:39

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim'de yapılabilecek.

ETİKETLER
YKS Sınav Takvimi ÖSYM
Sıradaki Haber
Bakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Fransa'nın İsrail'in Küresel Kararlılık Filosuna saldırısı karşısındaki sessizliği eleştirildi
17:23
Katil İsrail, Gazze'de her gün ortalama 27'si çocuk 92 Filistinliyi öldürdü
17:17
Ticaret Bakanlığı kafe ve lokantalarda fahiş fiyatlı su satışlarını denetledi
16:56
Söke'de başıboş köpeklerin saldırdığı 2 koyun telef oldu
16:49
İstanbul'da sanayi sitesindeki iş yerinde yangın
16:17
Antalya'ya yılın 9 ayında gelen turist sayısı 14 milyonu aştı
Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü
Nemrut Krater Gölü'nün çevresi sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
İstanbul'da feribot iskeleye çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ