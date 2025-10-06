Açık 23.2ºC Ankara
Eğitim
AA 06.10.2025 14:28

Bakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

Bakan Tekin ile Bakan Yumaklı 6 Ekim Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Bakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, okula yaptıkları ziyarette özel gereksinimli öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Ardından sınıfları gezen Tekin ve Yumaklı, öğrencilerle sohbet etti, isteklerini sordu, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okulda "Yeşil Vatan" temalı özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan "Tohumu Bil" etkinliğine katılan iki Bakan, daha sonra Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle görüştü, taleplerini dinledi.

Bakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

"Bu ve benzeri modellerin sayısını artırıyoruz"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, bugünün Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü olduğuna dikkati çekerek, herkesin bir eksikliğinin bulunduğunu ifade etti.

Tekin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırına da değinerek, "Filistin'de yaklaşık 60 binin üzerinde insanı şehit eden İsrail'in bu vahşetini uygulayan kişilerin engelsiz olduğunu düşünmek mümkün mü? Onların da vicdanları yok." dedi.

Bugünün önemine dikkat çekmek için Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu okulu ziyaret ettiklerini anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Toplumun tamamında bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hepimiz aynı duyarlılıkla, aynı hassasiyetle bu konuda davranmak durumundayız. Okullarımızda kaynaştırma sınıflarımızda eğitim alan öğrencilerimize bazı okullarımızda veliler 'sınıfımızda öğrencimizin bulunduğu sınıfta kaynaştırma öğrencisi istemiyoruz' gibi serzenişlerle, eleştirilerle bize geliyorlar. Bu vesileyle o arkadaşlarımızdan da rica ediyorum, bunu yapmasınlar, öğretmen arkadaşlarımıza yardımcı olsunlar."

Bakanlar Tekin ve Yumaklı, özel gereksinimli öğrencilerle buluştu

Tekin, SERÇEV işbirliğiyle hayata geçen okulun dünyada örnek gösterilebileceğine işaret ederek, devlet ve sivil toplum örgütü ortaklığında çok iyi işleyen bir model olduğunu aktardı.

Bakan Tekin, "Bu ve benzeri modellerin sayısını artırıyoruz. İstanbul'daki Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu'nda yine Sabancı Vakfı ile beraber böyle bir protokolü hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da "İnsanın yeter ki düşüncesi engelli olmasın, geri kalanı hepsi hallolur. Özellikle bu çocukların gelişimi için doğanın ve doğal ortamın pozitif etkisinin nasıl olabileceğini gözlemledik. Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte bu çocuklarımızın gelişimine bizler de Bakanlık olarak katkıda bulunacağız." dedi.

Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı Yusuf Tekin İbrahim Yumaklı
