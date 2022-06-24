Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 21 Ağustos'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar bugünden itibaren 4 Temmuz'a kadar sınava başvurabilecek.
Adaylar, sınava elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından başvuru yapabilecek.
Adaylar, 21 Ağustos'ta yapılacak ALES'e ilişkin kılavuza ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Etiketler: ALES ÖSYM Sınav Takvimi
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