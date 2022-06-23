Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde "ders yılı içinde" ibaresi, "eğitim öğretim yılı süresince" olarak düzenlendi.

Böylelikle yaz döneminde eğitimini sürdüren özel eğitim öğrenci ve kursiyerleri, eğitim aldıkları kurumlara taşımalı sistemle ulaşabilecek.

"453 bin engelli birey, eğitim imkanlarından faydalanıyor"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığın gerek kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla gerek özel eğitim uygulama okullarıyla gerek meslek okullarıyla gerekse süreğen hastalığı olanların evinde ya da hastanede eğitime erişimi imkanıyla vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

18 yaş üstü engelli bireylerin eğitime devam edeceği mekanizmanın da kurulduğunu anlatan Özer, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sadece engellilere hizmet verecek halk eğitimi merkezleri ile ilgili sürecin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi.

Bakan Özer, "Böylelikle engelli vatandaşlarımızın kendilerinin, ebeveynlerinin halk eğitimi merkezlerine erişimlerini de ücretsiz bir şekilde sağlamış olacağız. Bakanlık olarak biz okul öncesi yaştaki çocuktan yetişkine kadar tüm yaş spektrumundaki vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitim seçeneklerini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 110 bin öğrenciyi kapsıyor

Özel eğitimdeki öğrencilerin eğitime taşınmalarının finansmanı Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Destekleme Fonu'ndan sağlanıyor.

Mayıs ayı verilerine göre 106 bin 162'si özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 2 bin 638'i ise kursiyer olmak üzere toplam 108 bin 800 özel eğitim ihtiyacı olan birey eğitim aldıkları okul ya da kuruma taşıma yoluyla erişiyor.