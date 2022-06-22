Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS 1. dönem sonucuna göre ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirildiğini açıkladı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2022 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre, ek yerleştirme dahil 10 bin 876 adayın yerleştirmesi ÖSYM tarafından yapıldı. Atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) yansıtılmıştır. Yarının uzman hekimlerine başarılar diliyoruz."