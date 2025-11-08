Aile Bakanlığı'ndan akran zorbalığına karşı bilinçli ebeveynlik

Bakanlık, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan ve anne babalardan yoğun ilgi gören “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasına yeni içerikler yüklemeye devam ediyor.

Ebeveynlerin, çocuklarının gelişim süreçlerini sağlıklı şekilde desteklemelerine rehberlik etmeyi amaçlayan Bakanlık, “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulamasına akran zorbalığına dair yeni içerik ekledi.

Akran zorbalığına dair mobil uygulamaya eklenen yeni içeriklerle çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Akran zorbalığına karşı bilinçli ebeveynlik

Yeni eklenen içeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile iş birliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alınıyor.

Akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, bir yandan konu ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor.

"İlk Öğretmenim Ailem" uygulamasına dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlanıyor.