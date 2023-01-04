Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 4 Aralık 2022'de düzenlenen 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı (2022-Arabuluculuk) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Arabuluculuk Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Etiketler: ÖSYM Adalet Bakanlığı
Son Haberler
- 11:49
- 11:40
- 11:28
- 11:34
- 11:32
Sıradaki Haber
Özel okul ücretlerinde yeni oran bugün açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz