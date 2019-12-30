Etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

Konya

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bilecik

Bilecik'in Pazaryeri ve Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber