Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabancı Vakfı iş birliğiyle “Köy Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı" hayata geçirildi. İlk etapta 400 öğretmen eğitici eğitimi aldı.

Eğitim alan öğretmenler, görev yerlerindeki meslektaşlarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Bu şekilde köy okullarında görev yapan 7 bin öğretmene mesleki gelişim programı verilecek.

Köy okulu öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için iki yeni kitap hazırlandı.

“Köy Öğretmeninin Başucu Kitabı"nda ve “Birleştirilmiş Sınıflar İçin Etkinlik Kitabı"nda köyde yaşam ve müfredata yönelik etkinlik önerileri yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projeyle ilgili konuştu:

"Bu kitapları çok önemsiyorum. Bunları sadece eğitim olarak değil, somut ürün olarak içini açtığımızda, yıl boyu kullanabileceğimiz etkinlik kitabı olarak ve bunun dışında mesleki gelişim programı olarak önemsiyorum."

Pilot uygulamasına başlanan proje, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Kaynak: TRT Haber