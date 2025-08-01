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Eğitim
TRT Haber 01.08.2025 15:53

2025-YKS tercih işlemleri süreci başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

2025-YKS tercih işlemleri süreci başladı

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

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