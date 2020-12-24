Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
ÖSYM, 22 Kasım'da gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 22 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS-Ortaöğretim sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. sonuc.osym.gov.tr
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) December 24, 2020
22 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020 KPSS-Ortaöğretim sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2020KPSS
Etiketler: KPSS ÖSYM Son Dakika Halis Aygün
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