Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlar, e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
MEB Personel Genel Müdürlüğü, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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