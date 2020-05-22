Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinden dolayı daha önce açıklanan Haziran 2020 sözleşmeli öğretmen ilk atama takvimini güncellendi.

Sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 1-12 Haziran'da alınacak.

2020 Haziran sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 22 Haziran'da ilan edilecek, sözlü sınavlar, 6-25 Temmuz'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 28 Temmuz'da ilan edilecek.

Bu kapsamda sonuçlara itirazlar, 4-7 Ağustos'ta alınacak. Bu itirazların sonuçları, 10 Ağustos'ta duyurulacak.

20 bin öğretmen ataması atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atama tercihleri, 28-31 Ağustos'ta alınacak.

Daha önce 8 Eylül'de açıklanacağı duyurulan öğretmen atama sonuçları ise 1 Eylül'de açıklanacak.