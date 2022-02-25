Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesine sağlam desteği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların kuvvetlendirilmesi, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını Biden'la ele aldıklarını aktardı.