Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 21:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zelenskiy ve Biden Rusya'ya yaptırımları kuvvetlendirilmesini görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'la Rusya'ya karşı yaptırımların kuvvetlendirilmesine ilişkin telefonda görüşme yaptı.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesine sağlam desteği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti.
Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların kuvvetlendirilmesi, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını Biden'la ele aldıklarını aktardı.
Etiketler: Vladimir Zelenskiy Joe Biden Rusya Vladimir Putin Ukrayna Twitter ABD
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