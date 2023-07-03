Çok Bulutlu 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.07.2023 21:35

Zelenskiy: Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, nihai hedefinin, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmak olduğunu belirterek, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz."​​​​​​​ dedi.

Zelenskiy: Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, CNN'e verdiği röportajda, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki topraklarını yeniden ele geçirmeye çalıştıklarını ve en son hedeflerinin de 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen "Kırım'ı kurtarmak" olduğunu belirtti.

Kiev'in çabalarının, Ukrayna'nın güney ve doğusundaki toprakları yeniden ele geçirmeye odaklandığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı Kırım olmadan düşünemiyoruz. Kırım, Rus işgali altındayken bunun tek bir anlamı var; savaş henüz bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Kırım olmadan barışın sağlanabileceği herhangi bir senaryonun mümkün olup olmadığına ilişkin soruya, "O zaman zafer olmayacak." yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silahlı Wagner isyanına tepkisinin "zayıf" olduğunu ve kendi halkının kontrolünü kaybetmekte olduğunu iddia etti.

Rusya, Ukrayna ile üzerinde anlaşmazlığa düştüğü Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş, Kırım'ın Rus topraklarına dahil edilmesinde görevlendirilen Wagner, dünya çapında adını bu adımıyla duyurmuştu.

ETİKETLER
Ukrayna Kiev Kırım
Sıradaki Haber
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali 4 ay sonra yedek enerji hattına bağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:59
İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi öldürdü, 80 Filistinliyi yaraladı
21:27
UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali 4 ay sonra yedek enerji hattına bağlandı
21:23
Ankara'da işçileri taşıyan servis aracı kamyonla çarpıştı: 10 yaralı
21:25
Hollanda'da ilaç tedarik sıkıntısının 2023 sonunda rekor seviyeye ulaşması bekleniyor
21:15
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
20:56
TRT’nin belgesel yönetmeni Sertöz yaşamını yitirdi
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
Buğday ekili tarlada çıkan yangında 30 dönüm alan zarar gördü
FOTO FOKUS
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
Fransa yangın yeri: Ülkedeki hasar 1 milyar euro
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ