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Dünya
AA 03.07.2023 21:25

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali 4 ay sonra yedek enerji hattına bağlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nin 4 ay sonra yeniden yedek enerji hattına bağlandığını, ancak bölgedeki çatışmalardan ötürü tesisin enerji durumunun çok kırılgan olduğunu belirtti.

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali 4 ay sonra yedek enerji hattına bağlandı
[Fotograf: Reuters]

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’nin son durumuna ilişkin Grossi’nin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, nükleer santralin savaştan önce 6 yedek enerji hattının bulunduğunu, çatışmalar nedeniyle sadece 330 kilovatlık bir hattın kullanılabilir durumda olduğunu ancak 1 Mart’ta Dnipro Nehri'nin diğer tarafında meydana gelen hasar nedeniyle tesisle yedek enerji hattı arasındaki bağlantının kesildiğini, bölgedeki zorlu koşullar nedeniyle hattın ancak 1 Temmuz’da tamir edilebildiğini kaydetti.

Nükleer santralin çalışması için enerji sağlayan 750 kilovatlık bir dış hattın bulunduğunu, tesisin savaştan önce 750 kilovatlık 4 dış hattan enerji sağladığını kaydeden Grossi, halihazırda kullanılabilir durumdaki tek dış enerji hattının zarar görmesi durumunda 330 kilovatlık yedek hattın devreye girebilecek olmasının nükleer güvenlik açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Grossi, savaşın başlamasından bu yana nükleer tesisin çalışmasını sağlayan dış enerji kaynağı ile bağlantısının 7 kez kesildiğini ve bu zaman zarfında motorinle çalışan acil durum jeneratörlerinin devreye girdiğini hatırlattı.

Santralin yedek enerji hattının tamir edilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu ancak tesisin dış enerji kaynağına ilişkin hassas durumun sürdüğünü belirten Grossi, bu kırılgan durumun nükleer emniyet ve güvenlik açısından istikrarsızlığa yol açtığının altını çizdi.

Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

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