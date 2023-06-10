Az Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.06.2023 19:25

Zelenskiy: Ukrayna’da karşı taarruz eylemleri gerçekleştiriliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’da karşı taarruz ve savunma eylemlerinin gerçekleştirilmekte olduğunu bildirdi.

Zelenskiy: Ukrayna’da karşı taarruz eylemleri gerçekleştiriliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Zelenskiy, Trudeau ile görüşme sonucunda ortak bildiri kabul ettiklerini belirterek, bildiride Kanada’nın Ukrayna’nın NATO üyeliğine desteğinin kaydedildiğini söyledi.

"Savaş döneminde Ukrayna NATO’ya üye olamayacak"

Savaş döneminde Ukrayna’nın NATO’ya üye olamayacağını dile getiren Zelenskiy, ancak Kanada’nın Ukrayna’ya güvenlik garantisi verebileceği belgeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Kanada tarafından el konulan Rus An-124 kargo uçağının Ukrayna’ya devredilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede Ukrayna’nın yeniden inşası konusunu tartıştıklarına işaret eden Zelenskiy, “Ukrayna’da mayınların temizlenmesi konusunu tartıştık. Kanada zaten bize yardım ediyor. Bu işbirliğini nasıl arttırabileceğimizi ve daha fazla Ukrayna vatandaşının hayatını nasıl kurtarabileceğimizi belirledik.” dedi.

Ukrayna’nın planladığı karşı taarruza ilişkin bir soru üzerine Zelenskiy, “Ukrayna’da karşı taarruz ve savunma eylemleri gerçekleştiriliyor. Hangi aşamada olduğunu ayrıntılı olarak söylemeyeceğim. İnanıyorum ki hepimiz bunu kesinlikle hissedeceğiz.” dedi.

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı

Trudeau da Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde yeni askeri destek sağlayacaklarını belirterek, “1 milyar doları askeri yardım olmak üzere toplam 8 milyar dolardan fazla yardımda bulunduk.” diye konuştu.

Kanada’nın Ukraynalı pilotların Batı menşeli uçak eğitimi sürecine katılacağına dikkati çeken Trudeau, “Ayrıca Ukrayna hava sahasını korumak için sağlanan AlM-7 Sparrow füzelerine 287 adet daha ekleyeceğiz ve buna ek olarak 10 bin adet 155 mm'lik mermi sağlayacağız.” diye konuştu.

Trudeau, Kakhovka barajının vurulması sonucu selden etkilenenlere destek için 10 milyon dolar tahsis edeceklerini duyurdu.

ETİKETLER
Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Kanada NATO
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan: Bu yılki hac mevsiminin 'istisnai ve güvenli' olmasını bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:59
Bakan Yerlikaya: Kahramanmaraş'a yapılan harcama 5 milyar 675 milyon lira
19:49
Başakşehir'de fabrika yangını: Mahsur kalan 8 işçi kurtarıldı
19:47
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle 19 kişi öldü
19:43
Suudi Arabistan ile ABD ortak askeri hava tatbikatı düzenledi
19:36
ABD'de silahlı saldırı: 9 yaralı
19:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Kakhovka Barajı patlatıldı: Bölgede çalışmalar devam ediyor
Kakhovka Barajı patlatıldı: Bölgede çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ