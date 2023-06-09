Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 18:12

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını belirterek, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor" dedi.

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu ile Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde hızla arttığını anlatan Putin, söz konusu kayıpların "3’e 1" oranından çok daha fazla olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçtiğini vurgulayarak, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor.” ifadesini kullandı.

"Ukrayna birlikleri hedeflerine ulaşamadı"

Saldırı neticesinde Ukrayna’nın hedeflerine ulaşamadığını belirten Putin, “Çatışmalar son 5 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna birlikleri, askerlerimizin cesareti ve düzgün örgütlenmesi sayesinde hiçbir noktada hedeflerine ulaşamadı.” dedi.

Uğradığı kayıplara rağmen, Ukrayna ordusunun hala saldırı potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Putin, Rus ordusunun ortaya çıkan duruma dair gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

"Tüm sorumlusu mevcut Ukrayna yönetimidir"

Putin, söz konusu kayıpların bir trajedi olduğunu belirterek, "Bu trajedi son yıllarda yaşananların sonucu ve bunun tüm sorumlusu mevcut Ukrayna yönetimidir." açıklamasında bulundu.

Rus savunma sanayisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, “Hala yeterli modern silahlarımız yok ama ülkenin sanayisi, savunma sanayisi ve askeri-sanayi kompleksi hızla gelişiyor ve savunma sanayisinin önündeki tüm görevleri kesinlikle yerine getireceğinden eminim. Modern silahların üretimi yoğun şekilde artırılıyor.” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Rusya Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Rusya: Belarus’a 7-8 Temmuz’dan sonra taktik nükleer silahlar konuşlandırılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
COVID-19'un beyin hücreleriyle birleşebildiği kanıtlandı
17:46
GESTAŞ yarın Bozcaada hattında 14 ek sefer yapacak
17:22
Bakan Fidan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
18:01
Tarihten gelen lezzet: Afyon Bükmesi
17:16
TCMB Başkanı Erkan, görevi Kavcıoğlu'ndan devraldı
17:05
Hırsız duvara not bıraktı: Nasıl çaldık
Air Defender 23 Tatbikatı öncesi medya günü düzenlendi
Air Defender 23 Tatbikatı öncesi medya günü düzenlendi
FOTO FOKUS
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
Kakhovka Barajı'na saldırının sonucu ne olur?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ