Çok Bulutlu 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 14:49

İspanya'da adliyede grev: 1 milyona yakın dava ertelendi

İspanya'da adliye memurlarının 17 Nisan'da kısmi iş bırakmayla başlayıp 22 Mayıs'ta itibaren greve dönüşen eylemlerinden dolayı ülke genelinde 1 milyona yakın dava ertelendi.

İspanya'da adliyede grev: 1 milyona yakın dava ertelendi
[Fotograf: AA]

Adliye memurlarının maaş zammı talebiyle yaptığı grev, ülkede 45 bin çalışanı etkiliyor.

Adalet Bakanı Pilar Llop ve Adalet Devlet Sekreteri Tontxu Rodriguez ile bu zamana kadar yürütülen müzakerelerden sonuç alamayan adliye memurları, eylemlerinden dolayı 1 milyona yakın davanın ertelendiğini ve yargıdaki gecikmenin sorumlusunun, sol koalisyon hükümeti olduğunu savundu.

Eylemlerden dolayı, son üç ayda ülkedeki boşanma sayılarında da geçen yılların aynı dönemine nazaran yüzde 10,3 düşüş olduğu bilgisi paylaşıldı.

Adliye memurlarının bağlı olduğu dört sendikanın (CSIF, STAJ, CCOO ve UGT) temsilcilerinden oluşan Grev Komitesi, Yüksek Mahkeme Savcılığına sundukları dilekçede, 6 Haziran'da yapılan son görüşmede Adalet Bakanlığını müzakere masasından çekilmekle suçladı.

"Müzakere olmazsa anlaşma da olmaz" diyen sendikalar, aylık brüt 430 avroluk maaş artışında bulunuyor.

Öte yandan, eylemler kapsamında küçük bir grup adliye memuru 7 Haziran'da kendilerini Adalet Bakanlığı'ndaki bir odaya kapattı. Bakanlık da eylemcilere dışarıdan yemek getirilmesini yasakladı.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
BM: Kakhovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:17
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü
15:17
Tarih ve doğanın birleştiği yer: Zir Vadisi
15:16
1,4 tonluk boğa ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor
15:06
AB: Schengen vizesi başvurularına ret oranındaki artış Türkiye'ye özgü değil
15:05
Kadın merkez bankası başkanları listesinin son üyesi: Hafize Gaye Erkan
14:49
BM: Kakhovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir
Dicle Nehri ve Havzası, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunuyor
Dicle Nehri ve Havzası, arıtma tesisleriyle kirlilikten korunuyor
FOTO FOKUS
Tekirdağ'da ilginç kaza
Tekirdağ'da ilginç kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ