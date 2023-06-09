BM: Kakhovka Barajı'nın yıkılmasından etkilenenlerin sayısı 40 bine yükselebilir

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Kakhovka Barajı'nın yıkılması sonrasında bölgedeki yerleşim yerlerinin yanı sıra 60 kilometre uzaklıktaki Herson şehrinin de su altında kalmasının dehşet verici olduğunu söyledi.

Mantoo, "Ukraynalı yetkililere göre, Herson bölgesindeki 80 kasaba ve köyün yanı sıra binlerce hektar tarım arazisi su altında veya kısmen su altında kaldı. Ukrayna hükümetinin kontrol ettiği bölgede yaklaşık 17 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi ancak bunun yaklaşık 40 bin kişiye çıkabileceği ifade ediliyor" dedi.

Rusya'nın geçici askeri kontrolü altındaki bölgelerde bulunan binlerce kişinin de bundan etkilendiğini söyleyen Mantoo, "Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 kişi bölgeden tahliye edildi veya bölgeyi terk etti" ifadesini kullandı.

Mantoo, bölgede temiz su, sanitasyon ve hijyenin en önemli ihtiyaçlar olduğunu belirterek buradaki yüz binlerce kişinin güvenli içme suyuna erişemediğini kaydetti.

Bölgede suların çekilmesiyle ciddi insani sonuçların ortaya çıkacağını da vurgulayan Mantoo, Herson bölgesinin ülkede kara mayınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri olduğuna da işaret etti.

Bölgede içme suyuna erişimde sorun yaşanıyor

Toplantıya çevrim içi katılan BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown ise bölgede dramatik bir durumun yaşandığını ve çok hızlı gelişen selin insanları şaşırttığını aktardı.

Bölgede içme suyuna erişimde büyük sorun olduğunu söyleyen Brown, yerinden edilen insanlar için daha fazla gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.

Brown, yaşanan sel nedeniyle evlerin su altında kaldığını ve çevrenin tahrip edildiğini belirterek bölgenin önemli ve acil ihtiyaçları olduğunu ifade etti.