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Dünya
Insider 09.06.2023 13:42

Annesinin kredi kartıyla, oyunlara 64 bin dolar harcadı

Çin'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, annesinin kartını kullanarak 64 bin doları mobil oyunlara harcadı. Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı.

Annesinin kredi kartıyla, oyunlara 64 bin dolar harcadı
[Fotograf: AFP]

Insider'da yer alan habere göre, 13 yaşındaki çocuğun annesi Gong Yiwang, okuldan bir telefon gelene kadar kızının banka kartından para çektiğine dair fikri yoktu.

Eve gelen endişeli telefon, Yiwang'ın banka hesabını kontrol etmesine neden oldu ve bakiyesinin artık 7 sent olduğunu fark etti.

Talihsiz anne kızının oyunlara ocak ve mayıs arasında yaklaşık 16 bin 800 dolar harcadığını belirledi. Uygulama içi satın alma işlemlerinde de yaklaşık 30 bin dolar gittiği tespit edildi.

Küçük kızın, 10 sınıf arkadaşına da para aktardığı anlaşıldı. Böylece maliyet yaklaşık 64 bin doları buldu. 

Yiwang, yerel TV kanalı Elephant News'e “13 yaşındaki bir kızın bunu yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Afalladım; kafam patlayacakmış gibi geliyor” dedi.

Çocuk ise Henan eyaletindeki yerel haber kanalı Elephant News'e annesinin banka kartını cep telefonuna bağladığını ancak paranın nereden geldiğini ve ne kadar harcadığını bilmediğini ifade etti.

Hesabın şifresini daha önce başka bir alışveriş için annesinden aldığını bildirdi.

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