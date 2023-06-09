Bulgaristan'ın, hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu iddiası

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin halihazırda Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya için İtalya ile ortak programla benzer hizmet verdiğine işaret edilerek, Bulgaristan'ın, NATO Hava Devriyesi (NATO Air Policing) kapsamında hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, NATO üyesi ülkenin, bir diğerinin hava sahasının gözetimini tamamen üstlenmemesini öngören NATO politikaları gereği, görevin ay içinde 15'er günlük periyotlarla İtalya ile Yunanistan arasında paylaştırıldığı iddia edildi.

Bulgaristan'ın talebinin diplomatik seviyede NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE) görüşüldüğü ileri sürülen haberde, Bulgaristan'ın sınırlı sayıda eski model "MIG-29A" tipi savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

Haberde, Bulgaristan'ın Ukrayna'daki savaşın ardından "F-16C/D70" tipi savaş uçağı siparişi verme ihtiyacı hissettiği kaydedilerek, Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki "MiG-29A" tipi savaş uçaklarının hava sahasındaki artan gözetleme ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı öne sürüldü.

Bulgaristan Savunma Bakanlığının yorumu

Bulgaristan Savunma Bakanlığından, Yunan basınında yayımlanan habere istinaden yapılan yazılı açıklamada, hava devriyesi uygulamasının normal olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “NATO hava sahası güvenliği, İttifak müttefiklerinin hava sahasının bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış, barış zamanı bir toplu savunma görevidir. Bu kapsamda ve NATO'nun doğu kanadının güvenliğini garanti altına almak için alınan kararlar uyarınca, Yunan Hava Kuvvetleri'nin belirli bir ek süre içinde Bulgaristan Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğini güçlendirmeye yönelik görevler gerçekleştirmesi de mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin, NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nde görev alma, ulusal ve müttefik hava sahasını koruma konusundaki ulusal görevlerini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri

Bulgaristan’ın Rus yapımı 15 civarında "MiG" tipi eski uçaktan oluşan savaş filosunun teknolojik ömrünün sonunda olmasından dolayı ülke, ABD’den 8 adet "F-16 Block D" tipi yeni uçak için sipariş vermiş ve ilk 4’ünün ücretini peşin ödemişti. Bunlardan ilkinin 2025 yılında ülkeye gönderilmesi bekleniyor.

Bakımı sadece Rusya ve Ukrayna’da yapılabilen MiG’lerin teknik sorunları, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası daha da büyüdü.

Rus savaş uçaklarının Karadeniz üzerinden sıklıkla Bulgaristan hava sahasına yaklaşmaları yüzünden devreye giren Bulgar MiG’lerinin kullanım süresi hızla azalıyor.​​​​​​