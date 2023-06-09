Parçalı Bulutlu 26.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.06.2023 12:39

Bulgaristan'ın, hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu iddiası

Bulgaristan'ın, kendi hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu iddia edildi.

Bulgaristan'ın, hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu iddiası

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin halihazırda Arnavutluk, Karadağ ve Kuzey Makedonya için İtalya ile ortak programla benzer hizmet verdiğine işaret edilerek, Bulgaristan'ın, NATO Hava Devriyesi (NATO Air Policing) kapsamında hava sahasının gözetlenmesi için Yunanistan'dan talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Haberde, NATO üyesi ülkenin, bir diğerinin hava sahasının gözetimini tamamen üstlenmemesini öngören NATO politikaları gereği, görevin ay içinde 15'er günlük periyotlarla İtalya ile Yunanistan arasında paylaştırıldığı iddia edildi.

Bulgaristan'ın talebinin diplomatik seviyede NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahında (SHAPE) görüşüldüğü ileri sürülen haberde, Bulgaristan'ın sınırlı sayıda eski model "MIG-29A" tipi savaş uçağına sahip olduğu belirtildi.

Haberde, Bulgaristan'ın Ukrayna'daki savaşın ardından "F-16C/D70" tipi savaş uçağı siparişi verme ihtiyacı hissettiği kaydedilerek, Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki "MiG-29A" tipi savaş uçaklarının hava sahasındaki artan gözetleme ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı öne sürüldü.

Bulgaristan Savunma Bakanlığının yorumu

Bulgaristan Savunma Bakanlığından, Yunan basınında yayımlanan habere istinaden yapılan yazılı açıklamada, hava devriyesi uygulamasının normal olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, “NATO hava sahası güvenliği, İttifak müttefiklerinin hava sahasının bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış, barış zamanı bir toplu savunma görevidir. Bu kapsamda ve NATO'nun doğu kanadının güvenliğini garanti altına almak için alınan kararlar uyarınca, Yunan Hava Kuvvetleri'nin belirli bir ek süre içinde Bulgaristan Cumhuriyeti'nin hava sahası güvenliğini güçlendirmeye yönelik görevler gerçekleştirmesi de mümkündür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin, NATO Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi'nde görev alma, ulusal ve müttefik hava sahasını koruma konusundaki ulusal görevlerini yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri

Bulgaristan’ın Rus yapımı 15 civarında "MiG" tipi eski uçaktan oluşan savaş filosunun teknolojik ömrünün sonunda olmasından dolayı ülke, ABD’den 8 adet "F-16 Block D" tipi yeni uçak için sipariş vermiş ve ilk 4’ünün ücretini peşin ödemişti. Bunlardan ilkinin 2025 yılında ülkeye gönderilmesi bekleniyor.

Bakımı sadece Rusya ve Ukrayna’da yapılabilen MiG’lerin teknik sorunları, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası daha da büyüdü.

Rus savaş uçaklarının Karadeniz üzerinden sıklıkla Bulgaristan hava sahasına yaklaşmaları yüzünden devreye giren Bulgar MiG’lerinin kullanım süresi hızla azalıyor.​​​​​​

ETİKETLER
Bulgaristan Yunanistan
Sıradaki Haber
Güney Kore'ye göre BMGK, Kuzey'in provokasyonlarına karşı "tamamen çalışmaz" durumda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:38
Burdur'da asansöre sıkışan kadın hayatını kaybetti
13:33
Akdeniz anemisinin kesin çözümü: Kemik iliği nakli
13:18
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
13:14
Borsa İstanbul dünyanın en çok kazandıran borsası oldu
13:07
Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı
12:48
Ayvalık'ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
FOTO FOKUS
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
Uluslararası oto kaçakçılarına 'fren operasyonu'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ