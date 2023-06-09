Güney Kore'ye göre BMGK, Kuzey'in provokasyonlarına karşı "tamamen çalışmaz" durumda

Yonhap'a verdiği röportajda Bakan Jin, Güney Kore'nin 2024-2025 dönemi BMGK geçici üyesi seçilmesine dikkati çekerek ülkesinin, uluslararası sahnedeki prestij ve gücünün arttığı yorumunu yaptı.

BMGK daimi üyesi Çin ve Rusya'nın Pyongyang'a ilave yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkmalarına değinen Jin, örgütün "en üst karar organı" olarak Konseyin Kuzey'in yasa dışı provokasyonlarına karşı "tamamen çalışamaz hale geldiğini" ve bu gidişatın uluslararası barış ve güvenlik için "arzu edilir olmadığını" vurguladı.

Bakan Jin, Çin ve Rusya'ya kuzeyin tehditlerine karşı konseyin içinde ve dışında "yapıcı rol" oynama çağrısı yaparak Kuzey Kore ile diyaloğa her zaman açık olduklarını söyledi.

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş; deneme, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olmuştu.

Fırlatış, Kuzey Kore'nin 2016'dan bu yana yaptığı 6. başarısız uydu denemesi olarak kayıtlara geçmişti.