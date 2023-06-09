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Dünya
Fox Weather 09.06.2023 11:20

New Yorklular şehri terk ediyor: Evimi sat aramaları yüzde 2 bin 600 arttı

New York, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın yarattığı tehlikeli havada boğulurken, bazı ev sahipleri evlerini acil satışa çıkardı.

New Yorklular şehri terk ediyor: Evimi sat aramaları yüzde 2 bin 600 arttı

Kanada'daki alevlerden yükselen duman, rüzgarın etkisiyle, New York ve Philadelphia şehirleri başta olmak üzere birçok bölgeyi kapladı.

New York'ta hava kirliliği endeksinin normalin 8 katı olduğu duyuruldu.

Duman alarmı, "acil durum krizi" olarak nitelendi. Halka "evden çıkmayın" çağrısı yapıldı.

ABD'de kırmızı alarm: Maske geri döndü, hava kalitesi en kötü seviyede
ABD'de kırmızı alarm: Maske geri döndü, hava kalitesi en kötü seviyede

New York’un bir iki günlüğüne de olsa havası en kirli büyükşehir ünvanı alması insanların New York’tan ayrılmayı düşünmesine sebep oldu.

New York ‘un kızıla boyandığı anlarda “ evimi hemen sat” talimatının yüzde 2600 yani 26 kat arttığını ortaya koydu .

Google arama verileri analizi ayrıca "evimi sat" aramalarının aynı gün içinde yüzde 326 arttığını, yani bir haftada dört kat arttığını gösterdi.

New York merkezli "hava temizleyici" aramaları, New York City'deki çevre koşulları nedeniyle geçen hafta yüzde 2 bin 418 arttı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı.

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