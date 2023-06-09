ABD tarihinde Trump ile bir ilk daha: Federal suçtan hakim karşısına çıkacak

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

"Yozlaşmış (Joe) Biden yönetimi, avukatlarıma aleyhime iddianame hazırlandığını bildirdi." diyen Trump, Başkan Biden'ın evinde, bir üniversitedeki ofisinde ve garajında çıkan "gizli belgeleri" hatırlattı.

Gelecek salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!"

Eski başkan Donald Trump'ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından suçlandığını duyurması ve federal mahkemeye çıkacak olması, daha fazla soruya yol açtı.

CNN International'dan Zachary B. Wolf bu sorulardan bazılarını yanıtladı.

Bu daha önce hiç oldu mu?

Kesinlikle hayır. Hiçbir eski başkan veya büyük bir siyasi partinin lideri şimdiye kadar federal bir suçla itham edilmedi.

Trump zaten suçlanmadı mı?

Evet, Trump Mart ayında eski bir yetişkin film yıldızına para ödemeleriyle ilgili devlet suçlamalarıyla suçlandı. Bu yeni iddianame, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli belgeleri ele almasıyla ilgili tamamen farklı federal suçlamaları içeriyor.

Hala başkanlığa aday olabilir mi?

Evet, hiçbir şey Trump'ın suçlanırken ve hatta hüküm giyerken aday olmasını engelleyemez. Suçlanan bir adayın oy alması daha zor olabilir ama aday olması veya seçilmesi yasak değil.

Ya duruşma bitmeden Trump kazanırsa?

Trump seçimi kazanırsa, başkan olarak Adalet Bakanlığı'nı kontrol edebilir ve hala beklemedeyse davayı düşürebilir.

Trump hapse girebilir mi?

Mahkum edilmesi şöyle dursun yargılanmadı. İnsanlar, gizli belgeleri saklamak, komplo kurmak ve engellemek için rutin olarak hapis cezasına çarptırılır, ancak yanlış yapmakla suçlanan üst düzey yetkililer de tarihsel olarak hapisten çıkmanın bir yolunu bulmuştur.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.