Araştırma: Et, balık ve yumurtada bulunan taurin yaşlanmayı yavaşlatıyor

Taurin et, balık ve yumurtada bulunan bir amino asit.

Bağışıklık sağlığının artması, sinir sistemi işlevi ve enerji üretiminin desteklenmesinde önemli bir rol oynuyor.

Bazı enerji içeceklerine, zihinsel ve atletik performans üzerindeki varsayılan etkisi nedeniyle taurin ekleniyor.

Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, taurin takviyelerinin farelerde ve maymunlarda yaşlanmayı yavaşlattığını ve orta yaşlı farelerin sağlıklı yaşam sürelerini yüzde 12'ye kadar uzattığını buldu.

Bilim adamları, Science dergisinde yayınlanan bulgularının, insan denemeleri ile daha ileri bilgiler sağlayacağını açıkladı.

Araştırma için, araştırmacılar kan örneklerine baktılar ve farelerde, maymunlarda ve insanlarda farklı yaşlarda taurin konsantrasyonlarını ölçtüler.

Yaklaşık 14 aylık, 250 dişi ve erkek fareyi test ettiler ve bunların yarısına taurin takviyesi, diğer yarısına da kontrol solüsyonu verdiler.

Ekip, taurin takviyeleri tüketmenin ortalama yaşam süresini dişi farelerde yüzde 12 ve erkeklerde yüzde 10 artırdığını buldu.

Araştırmacılar, bunun fareler için yaklaşık yedi veya sekiz insan yılına eşdeğer üç ila dört ekstra ay anlamına geldiğini söyledi.

Ekip ayrıca, vücut ağırlığının kilogramı başına günlük 500 ve 1000 miligram taurin takviyesi alımının, kemirgenlerde güç, koordinasyon ve bilişsel işlevlerdeki gelişmelerle de ilişkili olduğunu buldu.

Araştırmacılar daha sonra 60 yaş ve üstü 12 bin Avrupalı ​​yetişkini içeren bir çalışmanın verilerini incelediler.

Daha yüksek taurin seviyelerine sahip kişilerin daha sağlıklı, daha az tip 2 diyabet vakası, daha düşük obezite seviyeleri ve daha düşük iltihaplanma seviyeleri olduğunu buldu.