ABD'de Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı yarışı

Amerika Birleşik Devletleri 5 Kasım 2024'te yeni başkanını seçecek.

Demokratlarda Biden'ın karşısında güçlü bir aday ortaya çıkmazken, Cumhuriyetçilerde aday enflasyonu yaşanıyor.

Son olarak ABD eski başkan yardımcısı Mike Pence de adaylar kervanına katıldı.

Pence adaylık açıklamasında "farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir" ifadesini kullandı.

4 yıl boyunca Beyaz Saray'da ABD'yi birlikte yöneten Donald Trump ve Mike Pence'in arası, 6 Ocak Kongre baskınının ardından bozulmuştu. İkili arasındaki soğukluk devam ederken, ikili 2024 yarışında rakip oldu.

Cumhuriyetçi Parti'de hala en güçlü aday eski başkan Trump.

Hakkında devam eden birçok davayla boğuşan Trump, Cumhuriyetçilerin bir bölümü için kahraman olarak görülüyor.

Trump'ın ardından adından en çok söz ettiren aday olan Florida Valisi Desantis'in kötü bir kampanya başlangıcı yaptığı ve hala istediği etkiyi yakalayamadığı belirtiliyor.

Anketler Desantis'e desteğin Trump'ın yarısı kadar olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyetçilerde, ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley , New Jersey Valisi Chris Christie, Güney Karolina Senatörü Tim Scott, da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.