Rusya’nın Voronej şehrinde İHA apartmana düştü: 3 kişi yaralandı

Voronej Valisi Aleksandr Gusev, yaptığı yazılı açıklamada, şehirde sivillerin yaşadığı apartmana İHA düştüğünü bildirdi.
İHA’nın çarpmasıyla etrafa saçılan cam kırıkları nedeniyle 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Gusev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerinin bölgede çalışma yürüttüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olaya ilişkin açıklamasında, "Ukrayna, sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarına devam ediyor" ifadesini kullandı.
Basına yansıyan görüntülerde apartmandaki en az 3 katın hasar aldığı görülüyor.
Rusya, çeşitli bölgelerinde bir süredir gerçekleştirilen İHA saldırıları nedeniyle Ukrayna tarafını suçluyor.