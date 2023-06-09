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Dünya
AA 09.06.2023 14:39

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın yargılanmasına başlandı

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın "teröre finansman sağlamak", "gasp teşebbüsü" ve "silahlı saldırı" suçlarından yargılanmasına başlandı.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG için haraç toplayan sanığın yargılanmasına başlandı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Devlet radyosu SR'nin haberinde ülkede ilk kez bir kişinin terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplamaktan yargılanmasına başlandığı belirtildi.

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde de sanığın ocak ayında terör örgütü PKK için restorandan silahla tehdit yoluyla haraç istemesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

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İddianameyi hazırlayan Savcı Hans Ihrman, "PKK, İsveç'te şantaj yoluyla para toplamakla suçlanıyor. Uzun süredir organize biçimde yürütülen daha kapsamlı faaliyetlerin bir parçası. Zanlının PKK adına hareket ettiğine dair kuvvetli deliller var" ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, nisanda Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasının nedeni olarak terör örgütü PKK/YPG'yi göstermişti.

Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş" ifadesini kullanmıştı.

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İsveç PKK/YPG Terör Örgütü
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