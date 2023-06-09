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Dünya
AFP 09.06.2023 14:20

Sudan'da 24 saatlik ateşkes için anlaşıldı

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 24 saatlik ateşkes anlaşması sağlandı.

Sudan'da 24 saatlik ateşkes için anlaşıldı

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