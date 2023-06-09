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Dünya
AA 09.06.2023 16:12

Rusya: Belarus’a 7-8 Temmuz’dan sonra taktik nükleer silahlar konuşlandırılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus’a Rus taktik nükleer silahların 7-8 Temmuz’dan sonra konuşlandırılmaya başlanacağını bildirdi.

Rusya: Belarus’a 7-8 Temmuz’dan sonra taktik nükleer silahlar konuşlandırılacak
[Fotograf: Reuters]

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Soçi’de bir araya geldi. Görüşmenin başında yaptığı konuşmada Putin, güvenlik ve ekonomik meseleler hakkında konuşacaklarını dile getirdi.

Bu yöndeki ilişkilerin oldukça iyi geliştiğine dikkati çeken Putin, güvenlik konusundaki gelişmelerin de stabil hatta iyi olduğunu belirtti.

Güvenlik alanında iki ülkenin iyi bir işbirliği içerisinde olduğuna işaret eden Putin, daha önce Belarus’a gönderileceğini açıkladığı taktik nükleer silahları kastederek "Üzerinde anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde ilgili tesislerin hazırlıkları tamamlanacak ve ilgili silah türlerinin Belarus’ta konuşlandırılmasıyla ilgili tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plana göre, her şey istikrarlı" ifadelerini kullandı.

Putin, mart ayında yaptığı açıklamada NATO'nun başka ülkelere taktik nükleer silah yerleştirdiğini ifade ederek Rusya’nın da Belarus'a söz konusu silahı yerleştireceklerini duyurmuştu.

Putin, ayrıca Belarus'a "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerini teslim ettiklerini anımsatarak söz konusu sistemlerin taktik nükleer silahla donatılacağını bildirmişti.

Lukaşenko da ülkede Sovyetler Birliği döneminden kalan nükleer silahların yerleştirileceği tesislerin hazırlanacağı bilgisini paylaşmıştı.

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