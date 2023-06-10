"Belçika CIA'den Kuzey Akım sabotajında 'Ukrayna izi' bilgisi aldı" iddiası

Belçika'nın De Tijd gazetesinde yer alan haberde, Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hattında meydana gelen patlamadan kısa süre sonra Belçika askeri istihbaratının ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatından (CIA) bazı bilgiler edindiği belirtildi.

Haberde, Avrupa'nın enerji altyapısına yönelik sabotajda Ukrayna'nın rolü bulunduğu iddiasına yer verildi. İddia, konu hakkında oldukça iyi bilgisi bulunan kaynaklara dayandırıldı.

"Batılı ülkelerin istihbarat servisleri sabotaj hakkında aylardır bilgi sahibi"

Gazete, Belçika dahil Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin sabotaj hakkında aylardır bilgi sahibi olduğunun görüldüğü yorumunu yaptı.

Belçika Savunma Bakanı: Yorumda bulunmayacağız

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in sözcüsü, gazetenin iddiası hakkında yorumda bulunmayacaklarını belirtti.

Washington Post gazetesinde geçen hafta yer alan haberde de CIA'in geçen haziran ayında, Avrupalı bir istihbarat servisi aracılığıyla, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik bir ekibin Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattını sabote etmeyi planladığı bilgisine eriştiği öne sürülmüştü.

Almanya’da martta çıkan haberlerde de soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve 1 kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Sabotaja ilişkin soruşturma, Almanya’nın yanı sıra Danimarka ve İsveç’teki kurumlarca yürütülüyor.