Rusya’da gönüllü savaşçıların Rus ordusuyla sözleşme imzalamasına imkan verildi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözleşme ile askeri personel alımına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Rus ordusuna sözleşmeli asker başvurusunun arttığını aktaran Pankov, sözleşmeli asker alma konusunda Moskova, Sivastopol, Altay, Başkurdistan Cumhuriyeti, İnguşetya, Karaçay-Çerkesya, Komi, Tuva, Çeçenistan, Astrahan, Voronej, Murmansk, Penza, Sahalin, Tümen ve Yahudi Özerk Bölgesi’nin en iyi bölgeler olduğunu aktardı.

Gönüllü askeri birliklerin Rus Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler ile temas hattında başarılı bir şekilde görev yürüttüğünü belirten Pankov, “Bu, Rus toplumunun yüksek konsolidasyonu, vatandaşların ortak bir zafere ulaşılmasına kişisel katkı yapma arzusunu gösteriyor” diye konuştu.

Pankov, Rus Müşterek Kuvvetler Grubunun bir parçası olarak gönüllü oluşumların kullanımının etkinliğini artırmak amacıyla, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun gönüllü organizasyonların hizmet faaliyetlerini düzenleme prosedürünü tanımlayan bir karar imzaladığını bildirdi.

Karar ile ilgili detayları açıklayan Pankov, 1 Temmuz’a kadar gönüllü birliklerin Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayabileceğini kaydetti. Pankov, “Bu, gönüllü oluşumlara gerekli yasal statüyü verecek, kapsamlı destek organizasyonu ve görevlerini yerine getirebilmeleri için ortak yaklaşımlar oluşturacaktır” dedi.

Kararın tüm gönüllülere sözleşmeli askeri personel olarak, Savunma Bakanlığı veya gönüllü birliklerle bireysel sözleşme yapma hakkı verdiğinin altını çizen Pankov, vatandaşların devletle yaptıkları sözleşmelerin her şeyden önce, devlet tarafından kendilerine ve aile üyelerine sağlanan sosyal koruma ve destek tedbirlerini genişleteceğini ifade etti.