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Dünya
AA 10.06.2023 17:30

İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi

İran, tüm nükleer faaliyetlerinin ve materyallerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) tam olarak beyan edildiğini, doğrulandığını ve UAEA'nın "bildirilmemiş materyaller" iddiasının İsrail tarafından sağlanan "yanlış ve uydurma" bilgilere dayandığını savundu.

İran: Tüm nükleer faaliyetler ve materyaller UAEA'ya beyan edildi
[Fotograf: AA]

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Ajansın Yönetim Kuruluna sunduğu rapora ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

UAEA'nın İran'daki doğrulama faaliyetlerini yürütmesini sağlamak için İran'ın her türlü çabayı gösterdiği ifade edilen açıklamada, Tahran yönetiminin, Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeye kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın tüm nükleer faaliyetlerinin ve materyallerinin UAEA'ya tam olarak beyan edildiği ve doğrulandığı savunuldu.

Ajansa bildirilmediği söylenen 3 lokasyonda nükleer bulguların tespit edilmesi ve Tahran yönetiminin UAEA'ya istenilen düzeyde açıklama yapmadığına ilişkin bilgilerin doğru olmadığı savunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birçok kez UAEA'ya açıklandığı gibi İran'da beyan edilmemiş nükleer materyal yoktur ve Ajansın sözde 3 lokasyon iddiası, uzun süredir zincirleme yalan geçmişine sahip olan gayrimeşru İsrail rejimi tarafından sağlanan yanlış ve uydurma bilgilere dayanmaktadır."

Açıklamada, UAEA'dan doğrulama faaliyetleri hakkında "profesyonellik ve gerçeklik ilkelerine dayalı" olarak rapor vermesinin beklendiği kaydedildi.

UAEA, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin 31 Mayıs'ta açıklanan 3 aylık raporunda, İran’ın Fordo yeraltı nükleer tesisinde tespit edilen yüzde 83,7 oranında zenginleştirilmiş uranyum parçacıkları ve Abadeh kenti yakınlarındaki Marivan bölgesinde bulunan bir tesisteki nükleer bulgulara ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulduğunu bildirmişti.

Buna karşılık Ajansa bildirilmeyen 3 noktada nükleer bulguların tespit edilmesine ilişkin Tahran yönetiminin teknik düzeyde yeterli açıklamayı yapmadığı aktarılmıştı.

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