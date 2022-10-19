İsveç merkezli Expressen gazetesi, Baltık Denizi'nde Kuzey Akımı 1 gaz boru hattında en az 50 metre uzunluğunda bir bölümün kayıp olduğunu açıkladı.

Expressen'in uzaktan kumandalı denizaltı dronu ile çektiği video, Baltık Denizi'nin dibindeki bulanık sularda kırılmış açık bir boru hattını gösterdi.

İsveç polisi ve savcıları, 26 Eylül'de Nord Stream 1 ve Nord Stream 2'de ortaya çıkan sızıntıların kasıtlı denizaltı patlamalarından kaynaklandığından şüpheleniyor ve olayı büyük bir sabotaj eylemi olarak araştırıyor.

Expressen, videonun 17 Ekim Pazartesi günü çekildiğini ve yaklaşık 80 metre derinlikte kaydedildiğini söyledi.

Reuters, gazete tarafından yayınlanan görüntülerin Nord Stream 1'e ait olduğunu bağımsız olarak doğrulayamadı.

İsveç güvenlik servisleri, bu ay, soruşturmayı tamamladıktan sonra sahadaki materyale el koyduklarını söyledi.

İsveç donanması ve güvenlik polisi yorum yapmadı.