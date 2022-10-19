Pazartesi öğleden sonra sağanak yağış bir barajın taşmasına ve sele neden oldu.

Başkent Caracas'ın yaklaşık 120 kilometre güneybatısındaki Maracay kentinin bir banliyösü olan El Castano'da kayalar, ağaçlar ve çamur bir ana caddeyi yıktı.

Yetkililere göre, insanlar evlerinden kurtarıldı. Toplamda yaklaşık 50 aile etkilendi.

Son haftalarda Aragua eyaletinde şiddetli yağışlar düzinelerce insanın ölümüne ve yüzlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

Las Tejerias kasabasında 8 Ekim'de toprak kaymalarının konut ve ticari binaları yıkması sonucu en az 54 kişi hayatını kaybetmişti.