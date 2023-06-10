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Dünya
AA, TRT Haber 10.06.2023 18:25

Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait Leopard tankların vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırı girişimi sırasında imha edildiği açıklanan Leopard tankları da dahil yabancı askeri teçhizatın vurulduğu anlara ait görüntüleri yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ordusundaki kayıpların son günlerde arttığını açıklamıştı.

Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı
Putin: Ukrayna'nın karşı saldırısı başladı

Putin, “Ukrayna’nın saldırısının başladığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ukrayna ordusundaki stratejik rezervlerin kullanımı bunu gösteriyor." demişti.

"Ukrayna birlikleri hedeflerine ulaşamadı"

Saldırı neticesinde Ukrayna’nın hedeflerine ulaşamadığını belirten Putin, “Çatışmalar son 5 gündür yoğun şekilde devam ediyor. Ukrayna birlikleri, askerlerimizin cesareti ve düzgün örgütlenmesi sayesinde hiçbir noktada hedeflerine ulaşamadı.” ifadelerini kullandı.

Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndermişti

Geçtiğimiz mart ayında, Almanya Savunma Bakanlığı ilk parti Leopard 2 tipi tankların Ukrayna'ya sevk edildiğini duyurmuştu.

Yapılan açıklamada tankların kullanımına dair verilen eğitimin ardından, 18 tankın Ukrayna'ya teslim edildiği belirtilmişti.

Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderdi
Almanya Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderdi

 


 

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Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
Rusya'nın Ukrayna'ya ait Leopard tanklarını vurduğu anlar
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