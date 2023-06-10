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Dünya
AA 10.06.2023 19:05

Suudi Arabistan: Bu yılki hac mevsiminin 'istisnai ve güvenli' olmasını bekliyoruz

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, bu yılki hac mevsiminin "istisnai ve güvenli" olmasını beklediklerini söyledi.

Suudi Arabistan: Bu yılki hac mevsiminin 'istisnai ve güvenli' olmasını bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeysi, Suudi Arabistan'a ait El-İhbariyye televizyon kanalına 2023 yılı hac mevsimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Harameyn İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Sudeysi, "Tüm hazırlıklar hayırlı ve güzel şeylere işaret ediyor. Olağanüstü, istisnai, güvenli ve kolay bir hac sezonu için iyimseriz." ifadelerini kullandı.

Kabe örtüsü 3 metre yukarıya kaldırıldı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, hac mevsiminin başlamasıyla her sene yaptığı gibi Kabe örtüsünü 3 metre yukarıya kaldırdı.

Kral Abdulaziz Kisve-i Şerif Kompleksi Genel Müdür Yardımcısı Sultan el-Kuraşi, bu uygulamanın her yıl hac mevsiminde olduğu gibi örtüyü temiz ve sağlam tutmak amacıyla yapıldığını aktardı.

Birçok hacı adayının Kabe örtüsüne dokunmak istediğini, bazılarının da örtüden parçalar kestiğini, bunun da Kabe örtüsüne zarar verdiğini ifade eden Kuraşi, bu tür durumların önüne geçmek için Kabe örtüsünün yukarıya kaldırıldığını ve bunun yerine Kabe'nin 47 metrelik beyaz kumaşla çevrildiğini söyledi.

Kuraşi, Kabe'nin örtüsünün hac mevsimin ardından tekrar eski haline getirileceğini kaydetti.

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