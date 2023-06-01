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Dünya
AA 01.06.2023 11:00

Zelenskiy: Savaş biz kazandığımızda biter

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaş biz kazandığımızda biter. Rusya bu savaşı daha erken bitirebilir. Bunun için bizim topraklarımızı terk etmeleri gerekli." dedi.

Zelenskiy: Savaş biz kazandığımızda biter
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi için komşu ülke Moldova'ya geldi.

Zirvenin yapılacağı Mimi Kalesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından karşılanan Zelenskiy, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce önerdiği barış formülüne değinen Zelenskiy, bunun için bir zirve toplanması doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Mümkün olan en fazla sayıda ülkenin katılmasını istiyoruz. Bu yüzden henüz bir tarih belirlemedik." dedi.

Vladimir Zelenskiy'nin daha önce gündeme getirdiği 10 maddelik barış planı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini ve Ukrayna'nın sınırlarının yeniden tesis edilmesini içeriyor.

Savaşın ne zaman biteceği sorusunu Zelenskiy, "Savaş biz kazandığımızda biter. Rusya bu savaşı daha erken bitirebilir. Bunun için bizim topraklarımızı terk etmeleri gerekli." diye yanıtladı.

Zelenskiy, AST Zirvesi sırasında bazı liderlerle görüşmeler yapacağını, bu görüşmelerde ülkesine Patriot füze sistemleri gibi askeri desteğin verilmesini ele alacağını ifade etti.

Ülkesinin AB ve NATO üyelikleri hakkında ise Zelenskiy, "Geleceğimizin AB'de olduğuna inanıyoruz. Ukrayna NATO'ya katılmaya da hazırdır. NATO'nun Ukrayna'yı içine almasını bekliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Avrupa'nın diğer yerlerine olası saldırıları nedeniyle güvenlik garantileri sadece Ukrayna için değil, Moldova için de önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

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