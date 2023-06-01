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Dünya
AA 01.06.2023 10:42

Namibya'da zehirli yulaf yiyen 13 kişi öldü

Namibya'da aynı aileden 13 kişinin, zehirli madde ile karışan yulafı yedikleri için hayatlarını kaybettiği bildirildi.

Namibya'da zehirli yulaf yiyen 13 kişi öldü

-Namibya Sağlık Bakanlığı Doğu Kavango Bölgesi Direktörü Waita Kapumburo, ülkenin kuzeyindeki Kavango bölgesinde aynı aileden 13 kişinin, evde yapılan alkolden arta kalan bir madde ile karıştığı için zehirli olduğu belirtilen yulafı tükettiğini söyledi.

Kapumburo, zehirli yulafı tüketen 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zehirden etkilenenlerin Rundu Eyalet Hastanesine kaldırıldığını belirten Kapumburo, bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini kaydetti.

Kapumburo, hayatını kaybedenlerin 2 ila 33 yaşlarında ve aynı aileden olduğu, bu yulafı tüketen 4 kişinin daha durumunun ağır olduğunu belirtti.

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