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Dünya
AA 01.06.2023 10:34

Sudan'daki bombardımanda 17 kişi yaşamını yitirdi

Sudan Doktorlar Sendikası, başkent Hartum’un güneyindeki yoğun bombardıman sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 106 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sudan'daki bombardımanda 17 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]

Sudan’da ordu ve paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar 47. günü geride bıraktı.

Sudan Doktorlar Sendikası'ndan yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Mayo bölgesine yönelik dünkü yoğun ve "kanlı" bombardıman sonucu 17 kişinin öldüğü, 36’sı ağır olmak üzere 106 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Beşair Eğitim Hastanesinin yaralıların çokluğu ve sağlık personelinin yetersizliği nedeniyle müdahalede zorlandığı aktarıldı.

Hava sahası 15 Haziran’a kadar kapalı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, insani yardım ve tahliye uçuşları haricinde hava sahasının kapatılması kararının 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Sudan hava sahası, nisan ayı ortasında ordu ve HDK arasında çıkan iç çatışmanın ardından düzenli hava trafiğine kapatılmıştı.

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