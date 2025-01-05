Zelenskiy: Rusya, topraklarımıza "Şahed" tipi İHA'larla saldırdı

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin hava sahasını her gün İHA'lardan ve Rus füzelerinden savunduklarını belirtti.

Ukrayna’nın gece 103 "Şahed" tipi İHA'yla saldırıya uğradığını kaydeden Zelenskiy, şunları ifade etti:

"Rusya, bu hafta (Ukrayna'ya yönelik saldırılarda) 630’dan fazla İHA, yaklaşık 740 güdümlü bomba ve 50 çeşitli füze kullandı. Bu, dünyanın dört bir yanından 50 binden fazla yaptırıma tabi bileşen anlamına geliyor. (Rusya’ya) Yabancı parçaların tedarikine yönelik yaptırım yeterli değildir. Rusya, ihtiyaç duyduğu parçaları ve üretim araçlarını dünyanın her yerinden temin etmeye ve bunları Ukrayna’ya karşı kullanmayı sürdürüyor."