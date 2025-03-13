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Dünya
AA 13.03.2025 23:25

Zelenskiy, ramazanda barış için güçlü diplomatik adımlar atma imkanının olabileceğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya "yeterli baskı" kurması durumunda, ramazan ayında, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü diplomatik adımların atılmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Zelenskiy, ramazanda barış için güçlü diplomatik adımlar atma imkanının olabileceğini belirtti
[Fotograf: Reuters]

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de düzenlenen iftar programına katıldığını aktardı.

İftar programına, Ukrayna'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatarları'nın milli lideri Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Ukrayna Tarım Politikaları ve Gıda Bakanı Vitaliy Koval ve diğer yetkililer katıldı.

Volodimir Zelenskiy, programda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da iftar geleneğini sürdürdüklerini belirterek, "Bu, ramazan ayını kutlayan tüm halkımıza, Ukrayna Müslüman toplumuna olan saygı ve şükran geleneğimizin bir parçasıdır." dedi.

Bu yıl ramazan ayında, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmenin yapıldığını hatırlatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Böylece, eğer ABD'nin Rusya üzerindeki baskısı yeterli olursa, ramazan ayında barış için güçlü diplomatik adımlar atmaya, savaşı gerçekten sona erdirecek ve güvenliği garanti altına alacak bir plan oluşturmaya başlama fırsatı çıkabilir."

Zelenskiy, ülkesini destekleyen tüm müttefiklere teşekkür etti.

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