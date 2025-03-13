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Dünya
AA 13.03.2025 22:30

Soykırımcı İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi

İsrail'in Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoyduğu belgelenen Filistinlilerinin sayısı 676'ya yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşının sayısı 676'ya yükseldi
[Fotograf: AA]

"Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi" tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama Filistin resmi ajansı WAFA'da yayınlandı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son olarak dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 3 Filistinlinin naaşını alıkoydu.

Açıklamada, naaşları alıkonulan Filistinlilerden 60'ının çocuk; 9'unun kadın olduğu belirtildi.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşını "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

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