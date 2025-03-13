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Dünya
AA 13.03.2025 20:48

Trump, Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile varılan ateşkes anlaşması mutabakatının ardından Rusya'nın da aynı şeyi yapmasını beklediğini belirterek, "(Vladimir) Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim." dedi.

Trump, Rusya'nın da Ukrayna gibi ateşkes anlaşmasına "evet" demesini umduğunu belirtti

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, Oval Ofis'te Rusya-Ukrayna gündemini ve diğer dış politika başlıklarını değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda anlaşmaya tamam dediğini hatırlatarak, "Rusya'nın da aynı şeyi yapacağını umuyoruz. Burada tam bir ateşkes söz konusu." sözlerini sarf etti.

Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Moskova'da ateşkes görüşmeleri yaptığını anımsatan Trump, bu görüşmelerin çok ciddi şekilde yürüdüğünü ve bunlardan umutlu olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ateşkes anlaşmasıyla ilgili son açıklamalarına değinen Trump, "Putin çok ümit verici bir açıklama yaptı, kendisiyle yakın zamanda görüşmeyi ve konuşmayı isterim. Eğer Rusya anlaşmak istemezse tüm dünya için bu bir hayal kırıklığı olur." diye konuştu.

Rusya'nın elinde tutacağı topraklar konusunda Ukrayna ile görüştüklerini, bu konuda şeffaf olduklarını söyleyen Trump, aralarında bir enerji santralinin de olduğu birçok konu başlığının nihai anlaşma bağlamında ele alındığını belirtti.

Trump, "Bu iş (Rusya-Ukrayna savaşı) uzun süre devam edebilirdi. Biz bir açmazı kırdık. Rusya'nın diğer müttefiklere saldıracağını düşünmüyorum, bunun olmayacağından emin olacağım." ifadesini kullandı.

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