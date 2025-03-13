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Dünya
AA 13.03.2025 20:07

Kremlin: ABD, Rusya ile ilişkilerinde yeni dönem öncesi Ukrayna savaşının sonlanmasını istiyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemi ele aldıklarını belirterek, "ABD, bunun öncesinde Ukrayna savaşının sona ermesini istiyor." dedi.

Kremlin: ABD, Rusya ile ilişkilerinde yeni dönem öncesi Ukrayna savaşının sonlanmasını istiyor

Uşakov, başkent Moskova'da Rusya ile ABD arasında yürütülen görüşmelere ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.

ABD ile sadece Ukrayna konusunu görüşmediklerine işaret eden Uşakov, "Aynı zamanda geleceği, Rusya-ABD ilişkilerini, belki de ABD ile Rusya arasında yeni bir stratejik yolu ele alıyoruz." diye konuştu.

Uşakov, öncesinde Ukrayna savaşına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirterek, "ABD, bunun öncesinde Ukrayna savaşının sona ermesini istiyor." dedi.

Rusya ve ABD heyetleri, 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'da bir araya gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bugün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor.
 

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