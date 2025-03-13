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Dünya
AA 13.03.2025 18:38

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Oksijen üretim sistemi ve jeneratörlere acil ihtiyacımız var

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti verebilmek için oksijen üretim sistemleri ve jeneratörlere acilen ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Oksijen üretim sistemi ve jeneratörlere acil ihtiyacımız var
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakan Vekili Bessam Hamadin, yaptığı yazılı açıklamada, yardım girişlerinin engellendiği ve sınır kapılarının kapatıldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Katil İsrail'in oksijen üretim sistemlerini kasten yerle bir ettiğini vurgulayan Hamadin, hastanelerde hayati öneme sahip bölümlere oksijen tedarikini yapan 10 oksijen jeneratörünün tamamen tahrip edildiğini aktardı.

Hamadin, oksijen yetersizliği nedeniyle yoğun bakım, ameliyathane ve solunum cihazına bağlı hasta ve yaralıların yaşadığı zorlukların katlanarak arttığını kaydetti.

Bakan Vekili Hamadin, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde sağlık hizmetinin kesintisiz şekilde yürütülmesi için 10 oksijen üretim sistemine acilen ihtiyaç duyulduğunu" belirtti.

Ayrıca her geçen gün ağırlaşan elektrik krizinin, hastane ve sağlık merkezlerinin yeniden faaliyete geçmesinin önünde büyük bir engel teşkil ettiğine dikkati çeken Hamadin, sağlık tesislerinin farklı boyutlarda 30 jeneratöre acil ihtiyacı olduğunu da aktardı.

Hamadin, mevcut jeneratörlerin de kısıtlı imkanlardan dolayı aralıksız çalıştırıldığını, bu nedenle bakımdan geçmesi ve yedek parçayla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Soykırımcı İsrail, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de 9 Mart'ta Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere 48 bin 515 Filistinli öldü, 111 bin 941 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi; saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi

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