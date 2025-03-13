SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
18.7ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
13.03.2025 18:54
, 13.03.2025 18:58
SON GÜNCELLEME
13.03.2025 18:58
Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz
Rusya Devlet başkanı Putin, Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katıldıklarını ancak bunun uzun vadeli barışı sağlaması ve savaşın çıkmasına neden olan sorunlara çözüm sunması gerektiğini belirtti.
[Depophotos]
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Ukrayna
Sıradaki Haber
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Oksijen üretim sistemi ve jeneratörlere acil ihtiyacımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır olduklarını belirtti
18:40
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Oksijen üretim sistemi ve jeneratörlere acil ihtiyacımız var
18:21
İzmir'de vapur seferleri yeniden başladı
17:55
Çiftçilere 2,6 milyar liralık destek ödemesi yapılacak
17:44
New York borsası Trump'ın yeni tarife tehditlerinin ardından düşüşle açıldı
19:04
Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın Şam'da
Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
FOTO FOKUS
AVM'deki başıboş köpek 3 yaşındaki çocuğa saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Putin: Ukrayna'da ateşkes konusundaki tekliflere katılıyoruz
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Oksijen üretim sistemi ve jeneratörlere acil ihtiyacımız var
AP Milletvekili'nden Avrupa'ya Gazze tepkisi: Kendinizden utanmalısınız
Refah Belediyesi: İsrail'in yakıt girişini engellemesi su kuyusu jeneratörlerinin durmasına neden olur