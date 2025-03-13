Budapeşte Büyükelçisi Ekşioğlu'na Macar Devlet Liyakat Nişanı verildi

Başkent Budapeşte'de düzenlenen törende Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un imzasını taşıyan nişan, Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko tarafından Karanis Ekşioğlu'na takdim edildi.

Büyükelçi Karanis Ekşioğlu, Liyakat Nişanı'nın verilmesiyle ilgili olarak, başta Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Maarif Vakfı olmak üzere "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" boyunca kendilerine destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara müteşekkir olduğunu belirtti.

Karanis Ekşioğlu, görevi başında bir diplomat olarak bu nişana layık görülmekten onur duyduğunu ifade ederek, diplomasinin topyekun varlık göstermeyi gerektiren bir ekip işi olduğunu ve bu başarıyı da tüm ekip arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi.

Nişanın Macaristan’ın milli bayramlarından olan "1848-9 Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı’nı Anma Günü" münasebetiyle düzenlenen törende takdim edildiğini kaydeden Karanis Ekşioğlu, 15 Mart 1848 tarihinin Türk-Macar ilişkileri bakımından da ayrı bir önemi olduğunu hatırlatarak, Türk Büyükelçisi'ne böyle bir günün yıl dönümünde nişan takdim edilmesini ayrıca anlamlı bulduğunu söyledi.

Macar bağımsızlık mücadelesi için bir milat olarak görülen 15 Mart 1848'de başlatılan ancak başarıya ulaşamayan özgürlük mücadelesinin liderlerinden Kossuth Lajos, Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesine sığınmış ve iki yıl süreyle Kütahya'da yaşamıştı. Lajos tarafından kullanılan ve Macar Anayasası'nın temellerinin atıldığı söylenen Kütahya'daki ev, bugün müze olarak hizmet veriyor.

Türk-Macar Kültür Yılı

Türkiye ve Macaristan, diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı vesilesiyle 2024 yılını karşılıklı olarak "Türk-Macar Kültür Yılı" olarak idrak etmişti. Bu çerçevede, Budapeşte Büyükelçiliğinin eşgüdümünde Macaristan'ın 14 şehrinde 114 etkinlik düzenlenmişti.

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerleri, sanatsal zenginlikleri ve Türk-Macar ilişkilerinin derinliğini sergileme amacını güden etkinlikler Macaristan'da 1 milyondan fazla kişiye ulaşmıştı. Kültür Yılı kapsamında ülke genelinde düzenlenen etkinlikler Macar kamuoyunun ilgisini çekmiş ve oldukça beğenilmişti. Yıl boyunca Türkiye hakkında farklı mecralarda yayınlanan 1000'den fazla haberin 750 milyon kez görüntülendiği belirtilmişti.