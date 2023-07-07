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Dünya
AA 07.07.2023 12:32

Zelenskiy, NATO Zirvesi'nden ülkesinin üyeliğine ilişkin "açık bir işaret" bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden ülkesinin birliğe üyeliğine yönelik "açık bir işaret" beklediğini söyledi.

Zelenskiy, NATO Zirvesi'nden ülkesinin üyeliğine ilişkin "açık bir işaret" bekliyor

Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Zelenskiy, dün Cumhurbaşkanı Petr Pavel, bugün de Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.

Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO üyeliğine yönelik Vilnius'ta yapılacak zirveden açık bir sinyal beklediğini dile getirdi.

"Bu motivasyona ihtiyacımız var. İlişkilerimizde dürüstlüğe ihtiyaç duyuyoruz." diyen Zelenskiy, söz konusu toplantının birlik ve cesareti ortaya koymak için doğru bir zaman olduğunu söyledi.

Başbakan Fiala da Çekya'nın, Ukrayna'ya siyasi, askeri ve insani desteğinin süreceğini, bu ülkeye daha fazla helikopter ve cephane göndereceklerini ifade etti.

Türkiye ziyareti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy'nin baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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